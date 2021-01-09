Van’da kısıtlamayla birlikte belediyeler çalışma yapıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftaki ilk gününde Van sessizliğe bürünürken, hizmet sunan belediye ekipleri ise çalışma yapıyor.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Gece 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İnsan yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen belediye ekipleri ise bazı hizmet çalışmalarını hafta sonuna aldı. Ekipler sessizliğe bürünen kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde yol yapım çalışması yaptı. Öte yandan, cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerin sokağa çıktığı gözlemlendi.

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