Başkan Berge’den ‘10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, ‘10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Basın mensuplarının toplumu aydınlatan birer emektar olduğunu söyleyen VANESOB Başkan İsa Berge, "Sesimize ses olan, hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişimi yolunda önemli görevler üstlenen gazetecilerimiz, kıymetlidir. Bilgi çağında olduğumuz şu dijital dönemde doğru haberleri ile bizlere yol gösteren basın mensuplarımızın gününü kutluyoruz. Özellikle de bilgi kirliliğine karşı bu kıymetli çalışmaları yürüten gazetecilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İlkeli gazeteciliğe dikkat çeken VANESOB Başkanı Berge, "Mesleğini kötü amaçlı kullanan ve toplumun değil de kendi menfaatleri için çalışan bazı sözde gazeteciler de milletin gözünde kıymetsizleşmiştir. Haberciliği şehrimizin ve ülkemizin geleceği için değil de hizmet ettiği şahısların geleceği için yapan ve bunu yaparken de iftira eden, çamur atan gazeteciler değersizleşmiştir. Mesleğini tehdit ve şantaj aracı olarak kullanan kıymetsiz bazı gazeteciler, nemalandıkları birilerini zorla kıymetli göstermeyi görev saymaktadırlar. Bu anlayışla yapılan habercilik değil, olsa olsa tetikçi gazetecilik olur. Buna karşılık günümüzde doğru, tarafsız ve ilkeli gazetecilik yapan kişi ve kuruluşlar her zaman kamuoyunun önünde değer bulmuşlardır. Mesleğini toplumun menfaati için yapan emekçi basın mensupları, halkımızın değerini kazanmışlardır. Gece gündüz demeden mesleğini hakkıyla yapan ilkeli gazetecilerimiz payidar kalacaktır. Bu duygularla, ‘10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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