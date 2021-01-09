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Vanlı çocukları sevindiren kampanya: 'Kış üşütür, siz ısıtın'

DHA

Vanlı çocukları sevindiren kampanya: 'Kış üşütür, siz ısıtın'


VAN, (DHA)İSTANBUL Çepni Derneği'nin 'Kış üşütür, siz ısıtın' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Van´a gönderdiği kışlık giyecek ve botlar, Küresünniler Derneği yetkilileri tarafından sahiplerine ulaştırıldı.  
İstanbul Çepni Derneği Başkanı Hülya Gürbüz Kebapçıoğlu öncülüğünde başlatılan kampanyada toplanan 100 mont ve 100 bot, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Van'a gönderildi. Yardım kolilerini alan Van Küresünniler Derneği yetkilileri, yaptıkları düzenlemelerin ardından kentin, Saray, İpekyolu,Tuşba ilçelerine bağlı 7 mahallede belirlenen ailelerin çocuklarına ulaştırdı. 
Kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Van Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan, kardeş dernekleri olan İstanbul Çepni Derneği Başkanı Hülya Gürbüz Kebapçıoğlu başta olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ile hayırseverlere teşekkür etti. Kendilerine emanet edilen yardım kolilerinde bulunan kışlık mont ve botların, yönetim kurulu üyelerince tasnif edildikten sonra çocukların ikametlerine götürülerek teslim edildiğini belirten Atacan, "Bu soğuk kış aylarında, karşılaştıkları çeşitli sıkıntı ve sorunlara rağmen hayatını idame etmeye çalışan aile üyelerimiz içerisinde tespit ettiğimiz 100 ihtiyaç sahibi çocuğumuza bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına İstanbul Çepni Derneğinin bizlere emanet olarak gönderdikleri malzemeleri, asıl sahiplerine ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz. Bu soğuk kış ayında içimizi ısıtan bu güzel kampanyayı gerçekleştiren İstanbul Çepni Derneği'ne teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2021-01-09 14:16:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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