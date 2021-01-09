Van’da polisler sokağa çıkma kısıtlamasında işi sıkı tuttu

Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

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Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarına sürücülerin izin belgeleri kontrol ediyor.

Van’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. Uygulamayla birlikte cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Polis ekipleri oluşturdukları uygulama noktalarında taksicilerin yolcu alırken izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına riayet edildi görülürken, izinsiz çarşıya çıkan vatandaşları ise uyardılar.

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