Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Say mesajında, demokratik toplumlarda olmazsa olmaz hususlardan birinin açıklık, şeffaflık, katılımcılık, fikir ve düşünceleri açıklama özgürlüğü olduğunu belirtti. Çağın en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok önemli bir işlevi bulunduğunu dile getiren Başkan Say, “Yaşadığımız pandemi sürecinde alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında basınımızın etkisi inkar edilemez. İlimizde dinamik bir basının olması, ilimizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olmaktadır. Büyük bir azim, özveri ve gayretle, etik kurallara uygun olarak mesleklerini ifa eden değerli basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarına da Allah'tan rahmet diler, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.