Van Büyükşehir Kadin Voleybol takımı, Mezopotamya engelini de geçti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 11. karşılaşmasında deplasmanda Mardin temsilcisi Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 30'lık net skorla mağlup ederek ligte 10. galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liderliğini sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar sezonun 11. Hafta müsabakalarında ligin güçlü takımlarından Mardin Mezopotamya Voleybol takımına konuk oldu. Aldığı üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya tam moralli çıkan Vanlı kızlar, çekişmeli geçen ilk seti 2513 kazandı. Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ikinci setinde de 2520'lık skorla durumu 20 yapan Kırmızı siyahlilar, son sette ise daha kontrollü bir oyun sonucu 257'lik skorla parkeden 30'la ayrıldı.

Ligde 10 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Vanlı kızlar, maç fazlası 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

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