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Pandemide bal markası oluşturan kız kardeşler, ihracata hazırlanıyor

DHA

Pandemide bal markası oluşturan kız kardeşler, ihracata hazırlanıyor


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da yaşayan ve üniversiteden mezun olduktan sonra farklı hayalleri olan biri kamu yönetimi diğeri elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezunu 2 kız kardeş, pandemi döneminde arıcılık yapmaya karar verdi. Özellikle organik bal ürünlerine ulaşmak için verdikleri mücadelenin ardından arıcılığa yönelen kız kardeşler, kısa sürede kendi markalarını oluşturdu. Vanlı kardeşler, ürünleri yurt içinde beğeni toplayınca yurt dışına ihracat için 3 ülkeden yetkililerle görüşmelere başladı.
Van'da yaşayan ve geçtiğimiz yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden mezun olan Büşra Güler (24) kaymakamlık sınavları için, kardeşi Özlem Rabia Güler (22) ise Van YYÜ elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra KPSS için hazırlanmaya başladı. Fakat pandemi, bu süreçte hayatlarına bambaşka bir yön verdi. Kendilerinin ve yakınlarının organik bal ve ürünlerine ulaşmadaki çabalarını gören iki kardeş, arıcılık yapmaya başladı. Kendilerini Doğu Anadolu Bölgesi'nin genç ve kadın girişimcileri olarak tanımlayan kardeşler, kendi markalarını kurup ürünlerini piyasaya sunduktan sonra yurt içinden büyük beğeni topladı. Ürünlerini yurt dışına pazarlamayı hedefleyen Güler kardeşler, şimdiden 3 ülke ile görüşmelere başladı.
`PANDEMİ BAMBAŞKA BİR YÖN VERDİ´
Kardeşlerden Büşra Güler, "Van YYÜ kamu yönetimi bölümünden mezun oldum. Kardeşim Özlem Rabia Güler Van YYÜ elektrik ve elektronik mühendisliğinden mezun oldu. 2 kız kardeş olarak bu işe girdik. Aslında üniversiteden mezun olduktan sonra ikimizin de farklı hayalleri vardı. Ben kaymakamlık sınavlarına, kardeşim ise KPSS'ye hazırlanıyordu. Ancak pandemi, bizim hayallerimize bambaşka bir yön verdi. Ve bu süreçte kendi markamızı kurduk" dedi.
Pandemide evde otururken herkesin aklında sağlımıza nasıl dikkat ederiz, sağlımızı nasıl koruyabiliriz sorularının geldiğini anlatan Güler, "İşte bu noktada organik bal, propolis, arı sütü ürünlerinin bağışıklık sistemi için muhteşem besin kaynağı olduğunu öğrendik ve organik bala ulaşmak için birçok yerden bal aldık. Sonra şunu düşündük, organik bal ve arı ürünleri nasıl olur nasıl anlaşılır? Bunları araştırdıktan sonra, organik bal konusunda bir karmaşa olduğunu gördük. Yani herkesin organik bala ulaşamadığını gördük. Bizde organik balı vatandaşlarla buluşturmak için bu işin içine girdik" diye konuştu.
`KADIN KOOPERATİFİ KURACAĞIZ´
Yurt içine sattıkları ürünlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Güler yurt dışına açılmayı hedeflediklerini söyledi. Güler, "Bu yolda Katar ile çok ciddi ilişkimizi ilerledi. Bu yıl Almanya ve Hollanda ile de görüşmelerimiz var. Bu ülkelere de bal satacağız. İşimizi daha da ilerletip sadece kadınlardan oluşan kadın kooperatifi kurmayı ve bu kooperatif sayesinde birçok kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ballarımız organik sertifikalı ve çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Ve Kadınız arıcıyız kadınız balcıyız sloganıyla yola çıkıyoruz" dedi.
Van YYÜ elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezunu kardeşi Özlem Rabia Güler ise özellikle kadın arıcılardan aldıkları numune ballarını analiz ettirdiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bal tebliğine uygun olursa balları aldıklarını anlatan Güler, müşterilerine gönderdikleri ballarda Tarım ve Orman Bakanlığı´nın tüketici arıcı kayıt numarası ile birlikte gönderdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-01-10 08:51:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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