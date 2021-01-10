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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

İHA

Van’da yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

Van’da yankesicilik yapan şahıs, 140 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçelerde meydana gelen iki ayrı “yankesicilik” olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, “Yankesicilik olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında iş yerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan toplam 16 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 140 saat incelenmiş, görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirenin B.K. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan B.K. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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