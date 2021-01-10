Kaymakam Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Basının; kamuoyunun doğru, tarafsız bilgilendirilmesi ve işleyen bir demokrasi için vazgeçilmez olduğunu kaydeden Başkan Vekili Aslan, “İletişimin en etkili kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracıdır. Bu yönüyle kamusal görev yapan basın, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve dili olan, milletimizin bilgi edinme ve haber alma ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına sebep olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şartlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak aktarmak basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir. Basının meselelere sağduyulu bir tavırla yaklaşması, demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken yaşamını yitiren basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.