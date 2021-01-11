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(Özel) Tekstil sektöründen Van’a ilgi Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan: “Gençlerimizin istihdam edilmesiyle birlikte daha mesut ve daha mutlu bir bölge olacağız”

İHA

(Özel) Tekstil sektöründen Van’a ilgi Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan: “Gençlerimizin istihdam edilmesiyle birlikte daha mesut ve daha mutlu bir bölge olacağız”

– Van’ın tekstil üssü ilan edilmesinin ardından kente ilgi her geçen gün artıyor.
Van’ın tekstil üssü ilan edilmesiyle yapılan yatırımların artması yüzleri güldürdü. Bu kapsamda 4 ay önce Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetlerine başlayan Tuşba Tekstil’de yaklaşık 170 kişinin istihdamının sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bu yatırımların 2021 yılı içerisinde devam edeceğini söyledi. OSB olarak Van’ın kalkınması, ülkenin büyümesi ve özellikle ihracat modunda daha güçlü olması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Aslan, “Şu anda ciddi bir aktivitenin içinde işlerini yürüten Van OSB’de yeni etaplar, yeni iş ve üretim alanları açmayı düşünüyoruz” dedi.

“Tekstilde de ilimize ciddi bir ilgi var”
Son günlerde tekstil sektörünün Van’a olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Aslan, “Biz tekstil ile beraber diğer üretimlerimizi, diğer yatırım alanlarımızı güçlü tutmak durumundayız. Eğer öncelikli olarak kalkınmada süreklilik istiyorsak ve istihdam rakamlarımızı arttırmak istiyorsak, bütün iş kollarında büyümeyi stratejik plan dahilinde kendimize hedef koymalıyız. Biz karma organize sanayi bölgesiyiz. Her sektörde, her iş kollarında çalışmalarımız var. Bizim üretimlerimiz, hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizden biri de tekstildir. Tekstilde de ilimize ciddi bir alaka, ciddi bir ilgi var. Çünkü ilimiz son derece buna müsait. Hem insan sermayesi, hem de devletin ilimize sunmuş olduğu ayrıcalıklar ve teşvikler burayı cazibe merkezi haline getiriyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bize düşen de; buraya gelen insanların burada mutlu, huzurlu, güven ve istikrar içerisinde iş hayatlarını sürdürmeleri yönünde destek olmaktır. Bizde ildeki tüm paydaşlar olarak valiliğimizle, kalkınma ajansımızla, STK ve yerel yönetimlerimizle elbirliği vererek, buraya gelen ve gelecek olan insanların hem yaşamlarını hem de işlerini sürdürmeleri bakımından destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tekstile yönelik yaklaşık 5 bin dolayında bir istihdam var”
Tekstile olan ilgiden dolayı Van OSB’de 100 hektarlık bir alanın tekstil bölgesi ilan edildiğine dikkat çeken Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu tekstil bölgesinin 60 hektarlık alanının alt yapını tamamladık. Artık süreç oraya yatırımcı ve üretici almaktı. O süreç de başladı, protokoller yapıldı. Şu anda ülkemizdeki çok ciddi firmalardan bölgeye talep var. İnşallah bahar ayları ile beraber o insanlarımız gelecekler, orada üretim tesislerini kuracaklar ve istihdama başlayacaklar. Şu an OSB ve diğer tekstil alanlarımızda sadece tekstile yönelik yaklaşık 5 bin dolayında bir istihdam var. İnşallah OSB’deki o etabın tamamlanmasıyla oradaki üretimin başlamasıyla beraber biz artık sadece tekstil alanındaki istihdamı 15 20 bin olarak konuşacağız. İnşallah buraların açılması ve gençlerimizin istihdam edilmesi ile birlikte daha mesut ve daha mutlu bir bölge olacağız. Bu konudaki kanaatimiz tamdır. Ülkemize ve potansiyelimize güveniyoruz.”
Tuşba Tekstil Fabrikasının yaklaşık 4 ay önce üretime başladığını belirten işletme sahibi Hüseyin Hakan ise ilk etapta 170 kişinin istihdamını sağladıklarını söyledi. 2001 yılında İstanbul’da açılan Tuşba Tekstil’in Van’da daha çok imkana sahip olduğunun altını çizen Hakan, “Van’ın tekstil üssü ilan edilmesi ile beraber burada çok olanak oldu. Devletimiz çok destek oluyor ve burası 6’ncı bölge olduğu için her türlü olanağa sahibiz. İstanbul’da çok kısıtlı imkanlarımız vardı. Özellikle personel bulmakta zorluk yaşıyorduk. Burada genç nüfus çok fazla. Bu arkadaşlarımız ya evlerinde ya da kahvelerde zamanını geçirecekti. Ama burada hem bir meslek öğrendiler hem ailelerine katkı sağladılar hem de burada sosyal aktivitelere katılıyorlar. Bu anlamda işletmemizin hem bizim için hem onlar için faydalı olacağını düşüyoruz” dedi.
Personellerin tamamına eğitim verdiklerini dile getiren Hakan, “4 aydır Van’dayız. Personellerin tamamını burada eğittik. Hiç işi bilmezken burada öğrenip, iş sahibi oldular. Şu anda İstanbul’daki personellerle yarışacak düzeydeler. Hedefimiz 170 olan istihdamı 350 ila 400’lere çıkarmaktır” diye konuştu.
Tekstil firması sayesinde iş sahibi olduklarını aktaran gençler ise Van’da bu tür işletmelerin daha çok açılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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