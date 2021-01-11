SGK’dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade ederek, emekli şartlarını oluşturup borcundan dolayı emekli olamayan BağKur sigortalılarına büyük fırsat doğduğunu belirtti.

7256 Sayılı Kanundan faydalanmak için SGK yapılandırmasında müracaatların 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “Sigortalıların yapılandırmaya müracaat etmeleri halinde, BağKur borçlarında indirime gidilecek, kalan borçta ise kurumumuz ile protokol yaptığımız bankalar (Halk BankasıZiraat BankasıVakıflar Bankası) aracılığı ile ödenerek emekli olacaklardır” dedi.

7256 Sayılı SGK yapılandırmasının işverenler, iş adamları ve esnaf için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Göksoy, “Borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmaları ve ilk taksiti ödemeleri halinde, SGK'nın teşvik indirimlerinden faydalanabilecek, ihalelere katılabilecek, icrai işlemler durdurulacak ve ‘borcu yoktur’ yazıları verilebilecektir. Bu anlamda BağKur sigortalıların bu fırsattan faydalanmaları onların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

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