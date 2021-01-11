Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven MÜHİAD Genel Sekreteri Gürcan: “Temizlenmeyen halılar korona virüs saçıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven MÜHİAD Genel Sekreteri Gürcan: “Temizlenmeyen halılar korona virüs saçıyor”

İHA

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven MÜHİAD Genel Sekreteri Gürcan: “Temizlenmeyen halılar korona virüs saçıyor”

Müstakil Halı Temizlemeci İşadamları Derneği (MÜHİAD) Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kadın Girişimciler Komite Başkanı Esra Gürcan, son zamanlarda vatandaşların halı yıkamada tedirginlik yaşadığını ifade ederek, “MÜHİAD olarak korona virüs tedbirlerine yönelik eğitimler vererek gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz” dedi.
Dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi halı yıkama sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade eden MÜHİAD Genel Sekreteri Esra Gürcan, halı yıkama sektöründe üst düzey önlemler alınarak çalışıldığını söyledi. Son zamanlarda vatandaşların halılarını yıkatırken tedirgin olduğunu dile getiren Gürcan, “Korona virüs salgını sürecinde halı yıkama sektöründe önemli çalışmalar yaptık. Bu süreçte sektörde çalışanlara korona virüs tedbirlerine yönelik eğitimler vererek gerekli önlemleri uyguladık. Bu nedenle müşterilerimizin ‘Halımızı, koltuğumuzu yıkattığımız zaman virüs bize bulaşır mı?’ diye bir ön yargısı vardı. Bizlerde bu anlamda salgın süreci boyunca derneğimiz kurucularından, kayıtlı olan üyelerimize ve meslektaşlarımıza MÜHİAD Başkanımız Yusuf Çelik, Başkan Yardımcımız Güven Abdioğlu ve alanında uzman kişiler tarafından online eğitim seminerleri verdik. Eğitim seminerlerinde; müşterilerle mesafe nasıl olmalı, halıyı alırken, halıyı yıkarken ve teslimatta nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde bilgilendirmelerde bulunduk. Bu eğitimler neticesinde ne bizler ne de müşterilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Bu da derneğimizin sektörümüze kazandırmış olduğu önemli bir farkındalıktır” dedi.
Dernek kurucuları, üyeler veya seminerlere katılan meslektaşları arasında herhangi bir korona virüs vakasına rastlanmadığının altını çizen Gürcan, “Sektörümüz temizlik sektörü olduğu için sürekli temizlik malzemeleri, dezenfektanlarla çalışıyoruz. Bu nedenle gerek kullandığımız malzemeler gerekse aldığımız eğitimler neticesinde hem kendi sağlığımızı hem de müşterilerimizin sağlığını en iyi şekilde koruyarak önemli bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Salgın sürecinde halı yıkamacıların ve vatandaşların nelere dikkat etmesi konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizler ilk olarak müşterilerimizden halılarını yıkamaya vermeden önce bir gün bekletmelerini istiyoruz. Halıyı almaya gitmeden önce müşterilerimizden halıları kapı önüne bırakmalarını istiyoruz. Daha sonra ekiplerimiz tarafından sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kapı önünde bırakılan halılara dezenfektan sıkıldıktan sonra alınıyor. Bunun yanında daha önce müşterilerimize verdiğimiz fiş yerine, bilgileri müşteriye mesaj olarak gönderiyoruz. Ayrıca araçlarımızı da her gün dezenfekte ederek virüs ve bakterinin barınmasını engelliyoruz. Bunun yanında halıları dezenfekte edip poşetledikten sonra 6 veya 24 saatlik süreç içerisinde iş yerlerimizde bekletiyoruz. Daha sonra müşterilerimizin halıyı kapının önünde teslim almalarını önemle rica ediyoruz. Bu da ister istemez müşterilerimizi mutlu ediyor.”
Halı yıkama hizmeti veren işletme sahiplerinin hem kendi çalışanlarını hem de müşterilerini korumak zorunda olduklarını vurgulayan Gürcan, “Gün içerisinde birçok yere gidiyoruz ve insanlarla sürekli temas halindeyiz. Aldığımız sosyal mesafe, maske kurallarının yanında aldığımız eğitimler neticesinde hem kendimizi hem de müşterilerimizi korumuş oluyoruz. Bu çerçevede halkımız gönül rahatlığıyla halılarını halı yıkama tesislerine verebilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti
YEREL HABERLER Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak ...
Saadet Partisinden ‘Kapıköy Sınır Kapısı’ açıklaması
YEREL HABERLER Saadet Partisinden ‘Kapıköy Sınır Kapısı’ açıklaması
Kazım Amca hayatını kurtaran pilotlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kazım Amca hayatını kurtaran pilotlarla bir araya ...
SGK’dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde
YEREL HABERLER SGK’dan Bağ-Kur sigortalılarına müjde
Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü Sarımehmet Baraj Gölü tamamen dondu
YEREL HABERLER Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü Sarımehmet Baraj ...
Başkale’de bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu
YEREL HABERLER Başkale’de bayrak töreni İstiklal Marşı'nı ...
Van’da 2020 yılında 22 terörist etkisiz hale getirilirken 9 terörist sağ ele geçirildi 36 terörist ikna yolu ile teslim olurken, 622 kişin aileleri ile ikna çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Van’da 2020 yılında 22 terörist etkisiz hale ...
Van’da bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu
YEREL HABERLER Van’da bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler ...
İpekyolu Belediyesinden moral konseri
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden moral konseri
(Özel) Tekstil sektöründen Van’a ilgi Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan: “Gençlerimizin istihdam edilmesiyle birlikte daha mesut ve daha mutlu bir bölge olacağız”
YEREL HABERLER (Özel) Tekstil sektöründen Van’a ilgi Van OSB Yönetim ...
Van caddeleri boş kaldı
YEREL HABERLER Van caddeleri boş kaldı
Emniyet Müdürü Karabağ’dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Karabağ’dan Gazeteciler Günü mesajı
Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri
YEREL HABERLER Van'da kısıtlamada evde kalanlara sokak konseri
Van Gölü’nde av sezonu devam ediyor
YEREL HABERLER Van Gölü’nde av sezonu devam ediyor
Çaya düşen yavru köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi
YEREL HABERLER Çaya düşen yavru köpeği kurtarmak için buz gibi suya ...
İstanbul’daki Çepnilerden Vanlı çocuklara yardım eli
YEREL HABERLER İstanbul’daki Çepnilerden Vanlı çocuklara yardım eli
Kameradan belirlenen 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen 'yankesicilik' şüphelisi ...
Gazetecilere kaz eti jesti
YEREL HABERLER Gazetecilere kaz eti jesti
Kaymakam Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
İpekyolu Belediyesi moral konserlerine devam ediyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi moral konserlerine devam ediyor
AK Parti’li Kartal’dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Tanış’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Van’da yankesicilik yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da yankesicilik yapan şahıs tutuklandı
Vanlı iş adamı Gökçenay’dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vanlı iş adamı Gökçenay’dan Gazeteciler Günü mesajı