Edremit’te minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edremit istikametine giden 65 NK 412 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halindeki 65 NR 122 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 NK 412 plakalı minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla açılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.