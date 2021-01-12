Başkale Kaymakamı Solak’a ‘yılın idarecisi’ ödülü

Türk İdareciler Derneği tarafından Başarılı İdareci Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü’ne layık görülen Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ödülünü Ankara’da düzenlenen törenle aldı.

Türk İdareciler Derneği tarafından seçilen yılın idarecilerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla düzenlenen törende ödülleri verildi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 2020 Yılı Üstün Başarı Meslek Ödülü’nü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenle aldı. 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Ankara’da yapılan ödül törenine katılan ve ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden alan Başkale Kaymakamı Asım Solak, “Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülünü, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun elinden alma şerefini yaşadım. Bana bu onur ve gururu yaşatan başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere Bakan Yardımcılarına ve Bakanlık yetkililerine, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük’e, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ve seçici kurul üyelerine ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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