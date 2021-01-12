Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Van’da evlilik vaadiyle vatandaşların 120 bin 600 lirasını dolandıran 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde 3 dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce oluşturulan özel ekip tarafından evlilik vaadiyle dolandırıcılık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında iş yerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan toplam 12 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 90 saat incelenmiş. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirenin G.S., M.Ş.Y., D.Y. ve Ç.Ö isimli 4 şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan G.S., M.Ş.Y. ve D.Y. isimli 3 şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

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