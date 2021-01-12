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Van’ın Çaldıran ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Gülderen Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Durgaç’a ait fosseptik çukuruna 3 yavru köpeğin düştüğü ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, merdiven yardımıyla yavru köpekleri bulundukları yerden kurtararak İbrahim Durgaç’a teslim etti.

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