Vali Bilmez’in eşinden depremzede aileye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ile birlikte depremzede aileyi ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde eşini ve 6 yaşındaki oğlunu kaybeden Melek Tosun ve 5 çocuğunu Edremit ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

Nörolojik rahatsızlığı bulunan anne Melek Tosun’un kızından tedavisi ve durumu hakkında bilgi alan Meral Bilmez, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Aile de ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Bilmez ve Biçek’e teşekkür etti.

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