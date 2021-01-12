Van'da Eren-1 Tendürek Operasyonu başladı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı’nda başlatılan Eren1 Tendürek Operasyonu kapsamında güvenlik güçleri adım adım teröristleri arıyor.

2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün isminin verildiği operasyonların ilki Tendürek Dağı’nda başlatıldı. Çaldıran ve Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı’nda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle güvenlik korucularından bin 71 personelin katılımıyla başlatılan Eren1 Tendürek Operasyonu devam ediyor. Karla kaplı bölgede güvenlik güçleri adım adım teröristleri arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.