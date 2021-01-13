Çaldıran’da karbondioksit gazı sorunu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran’da karbondioksit gazı sorunu

İHA

Çaldıran’da karbondioksit gazı sorunu

Van’ın Çaldıran ilçesinde 1987 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından konutlardan çıkan karbondioksit gazının arındırılması amacıyla açılan kuyuların zamanla kapanması sonucu vatandaşlar nefes alamaz hale geldi.
Bayazıt Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların volkanik bir dağ olan Tendürek Dağı’ndan kaynaklı karbondioksit gazı çilesi yeniden başladı. Çaldıran ilçesi yerleşim alanındaki gazların arındırılması amacıyla MTA Genel Müdürlüğü ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü arasında 1987 yılında imzalanan sözleşme doğrultusunda 4 adet arındırma sondajı yapıldı. Zamanla kuyuların kapanması sonucu yeniden gaz kokusunun ağır basması sonucu vatandaşlar zor günler yaşamaya başladı. Evlerinden karbondioksit gazı kokusundan dolayı yaşayamaz hale gelen mahalle sakinleri, birçok kişinin mahalleyi terk ettiğini belirtti.
Mahallede hem evi hem iş yeri olan Hakan Yıldız, “Çaldıran depreminden sonra evler herhangi bir araştırma yapılmadan yapılmış. Zamanla evlerin bu yerleşim yerinde yayılması ile yer altında bulunan gaz rahatsız edici bir şekilde tüm çevreye yayıldı. Şikayet etmemize rağmen inceleme için gelen yetkililer, bulunduğumuz alanın yaşam için tehlike oluşturduğunu tutanakla teyit etmelerine rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Bu gazdan dolayı tüm komşularımız rahatsız, ne bir hayvan besleyebiliyoruz, ne bir ağaç ya da başka bir şey toprağa ekemiyoruz. Günden güne tükeniyoruz. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyoruz" dedi.
MTA Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan ‘Van İli Çaldıran İlçesindeki Konutlarda Çıkan Karbondioksit Gazının Arındırılması Projesi’ sonuç raporunda ise özetle şu bilgilere yer verildi:
“Bölgede kuvaterner yaşlı bazaltlar ve alüvyon yüzeyleşmektedir. Bazaltlar, Tendürek volkanizmasının ürünüdür. Bunların, yöredeki gazın hazne kayası olduğu düşünülmektedir. Alüvyonun killi ve milli düzeyleri ise örtü görevi görmektedir. Çalışma alanının kuzeyinde sağ yönlü Çaldıran fayı geçmektedir. Uzunluğu yaklaşık 50 kilometredir. Yapılan incelemelerde, çıkan gazın büyük bölümünün (% 97.99) CO2 olduğu ve genç Tendürek volkanizmasından türediği anlaşılmıştır. 10.07.1987 ve 25.09.1987 tarihleri arasında, toplam derinliği 280 metre olan 4 adet sondaj yapılmıştır. Bunlardan I ve III no'lu kuyulardan su ve gaz gelişi olmuştur. Yapılan 4 kuyuda teçhiz edilip, kuyu ağzı vanaları takılarak 10.11.1987 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İlk aşamada sondajlar dolayındaki evlerde çıkan gazların azaldığı görülmüştür. Yöredeki konutlarda 1988 Nisan ayına kadar 15 gün ara ile gaz ölçümleri yapılmış ve gaz çıkan evlerin sayısının çok azaldığı, 1988 Nisan ayında yapılan son ölçümlerde ise 240 olan gazlı konut sayısının 37'ye düştüğü saptanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için istenen belgeler belli oldu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için ...
'Kaçak avcılık, kırmızı benekli alabalığın neslini tüketebilir'
YEREL HABERLER 'Kaçak avcılık, kırmızı benekli alabalığın neslini ...
Van'da 'karga' istilası; mahalleli endişeli
YEREL HABERLER Van'da 'karga' istilası; mahalleli endişeli
Çaldıran Belediyesi öğrencileri TEKNOFEST’e hazırlıyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi öğrencileri TEKNOFEST’e ...
Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması
Gürpınar Belediyesinden korona virüsle mücadelede örnek uygulama
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden korona virüsle mücadelede ...
Van’da ekmeğe zam
YEREL HABERLER Van’da ekmeğe zam
SGK Müdürü Göksoy’dan Van SMMMO’ya ziyaret
YEREL HABERLER SGK Müdürü Göksoy’dan Van SMMMO’ya ziyaret
İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', ...
Van'da Eren-1 Tendürek Operasyonu başladı
YEREL HABERLER Van'da Eren-1 Tendürek Operasyonu başladı
AK Parti heyetinden Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü ...
Vali Bilmez’in eşinden depremzede aileye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşinden depremzede aileye ziyaret
Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
Fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı
Van semalarında sığırcıkların muhteşem dansı
YEREL HABERLER Van semalarında sığırcıkların muhteşem dansı
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi ...
Van'da kısıtlamanın olduğu hafta sonu ava çıkanlara ceza
YEREL HABERLER Van'da kısıtlamanın olduğu hafta sonu ava çıkanlara ...
Başkale Kaymakamı Solak’a ‘yılın idarecisi’ ödülü
YEREL HABERLER Başkale Kaymakamı Solak’a ‘yılın idarecisi’ ödülü
Eksi 20 derecede borular patladı; su deposu 'buz kulesi' oldu
YEREL HABERLER Eksi 20 derecede borular patladı; su deposu 'buz ...
Van Büyükşehir Belediyesi personeline biyosidal eğitimi verdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi personeline biyosidal ...
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ...
Funda Pastanesi İHA’yı unutmadı
YEREL HABERLER Funda Pastanesi İHA’yı unutmadı
Taburcu olan Kazım Amca’dan pilotlara ziyaret
YEREL HABERLER Taburcu olan Kazım Amca’dan pilotlara ziyaret
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti (2)
YEREL HABERLER Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak ...