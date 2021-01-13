Muradiye’de 200 balya ot yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye’de 200 balya ot yandı

İHA

Muradiye’de 200 balya ot yandı

Van’ın Muradiye ilçesinde çıkan yangında 200 balya ot yandı.
Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Babacan Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. 200 balya otun yandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimci Lokman Tekin’in ‘Uyuyan Devlerin Kitabı’ çıktı
YEREL HABERLER Eğitimci Lokman Tekin’in ‘Uyuyan Devlerin Kitabı’ ...
(Özel) Evde kalmayı fırsata dönüştürdü Emekli öğretmenin kartondan yaptığı kuleli ev tasarımları ilgi görüyor
YEREL HABERLER (Özel) Evde kalmayı fırsata dönüştürdü Emekli ...
Çaldıran’da karbondioksit gazı sorunu
YEREL HABERLER Çaldıran’da karbondioksit gazı sorunu
Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için istenen belgeler belli oldu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için ...
'Kaçak avcılık, kırmızı benekli alabalığın neslini tüketebilir'
YEREL HABERLER 'Kaçak avcılık, kırmızı benekli alabalığın neslini ...
Van'da 'karga' istilası; mahalleli endişeli
YEREL HABERLER Van'da 'karga' istilası; mahalleli endişeli
Çaldıran Belediyesi öğrencileri TEKNOFEST’e hazırlıyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi öğrencileri TEKNOFEST’e ...
Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması
Gürpınar Belediyesinden korona virüsle mücadelede örnek uygulama
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden korona virüsle mücadelede ...
Van’da ekmeğe zam
YEREL HABERLER Van’da ekmeğe zam
SGK Müdürü Göksoy’dan Van SMMMO’ya ziyaret
YEREL HABERLER SGK Müdürü Göksoy’dan Van SMMMO’ya ziyaret
İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', ...
Van'da Eren-1 Tendürek Operasyonu başladı
YEREL HABERLER Van'da Eren-1 Tendürek Operasyonu başladı
AK Parti heyetinden Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü ...
Vali Bilmez’in eşinden depremzede aileye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşinden depremzede aileye ziyaret
Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
Fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı
Van semalarında sığırcıkların muhteşem dansı
YEREL HABERLER Van semalarında sığırcıkların muhteşem dansı
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi ...
Van'da kısıtlamanın olduğu hafta sonu ava çıkanlara ceza
YEREL HABERLER Van'da kısıtlamanın olduğu hafta sonu ava çıkanlara ...
Başkale Kaymakamı Solak’a ‘yılın idarecisi’ ödülü
YEREL HABERLER Başkale Kaymakamı Solak’a ‘yılın idarecisi’ ödülü
Eksi 20 derecede borular patladı; su deposu 'buz kulesi' oldu
YEREL HABERLER Eksi 20 derecede borular patladı; su deposu 'buz ...
Van Büyükşehir Belediyesi personeline biyosidal eğitimi verdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi personeline biyosidal ...
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ...