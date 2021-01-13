Muradiye’de 200 balya ot yandı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Muradiye ilçesinde çıkan yangında 200 balya ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Babacan Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. 200 balya otun yandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.