Gazeteci Ziya Türk'ün annesi vefat etti

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Van’da bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci Ziya Türk'ün annesi Meda Türk hayata veda etti.

Van Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ziya Türk'ün annesi Meda Türk, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata veda etti. Bir süredir onkoloji tedavisi gören Ziya Türk'ün annesi Meda Türk, 12 Ocak 2021 Salı günü Hakk’ın rahmetine kavuştu.

80 yaşında hayatını kaybeden Meda Türk’ün taziyesinin korona virüs tedbirleri nedeniyle kurulmayacağı bildirildi. Gazeteci Ziya Türk’ün taziyeleri 0 506 657 06 45 numaralı telefondan kabul edeceği belirtildi.

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