Van Teknokent’ten yapay zekâ etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan, Van ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla faaliyetler yürüten Van Teknokent; Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen “PatentGrowthGelişmekte Olan Bölgelerde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılması ve Patent Tabanlı Girişimlerin Hızlandırılması” isimli proje kapsamında Van, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde Patent Effect işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinliklerle bölgenin teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunuyor.

Proje kapsamında son etkinlik yapay zekâ alanında ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile Elazığ özelinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Patent Growth isimli bu projemiz ile TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş gelecek vaat eden yedi teknoloji alanında (sağlık, ileri malzemeler, gıda ve tarım, enerji depolama, robotik, biyoteknoloji, yapay zekâ) yedi ayrı Teknoloji Vizyon Raporu hazırlandı. Bu raporlar önceden belirlenen illerde düzenlenen online etkinlikler ile kamuoyuna takdim edildi. Bugün yapay zekâ alanında hazırlamış olduğumuz Teknoloji Vizyon Raporunu özellikle girişimcilere takdim etmiş bulunuyoruz. Yapay zekâ alanında çalışma hedefi bulunan girişimciler için son derece önemli bir kaynak olan bu rapordan tüm girişimcilerimizin istifade etmesini öneriyorum. Bugün itibari ile girişimcilerimize ve sanayicilerimize katma değeri yüksek ve teknoloji tabanlı yeni sektörlere geçiş süreçlerinde rehber olması amacıyla bu raporların tamamını www.patentgrowth.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayınlamış bulunuyoruz. Etkinliklerimiz esnasında özellikle bölgemizdeki girişimcilerin ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarında konusunda uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmiştir. Bu eğitimleri de yine aynı şekilde Van Teknokent’in YouTube kanalı üzerinden yayınlamış bulunuyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak 20212025 dönemi için yeni bir stratejik plan hazırladık. Bu planda; üniversitemizin dört stratejik amacı şu şekilde belirlendi, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini artırarak üçüncü nesil bir araştırma üniversitesi olmak, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırarak yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim programları ile girişimci ve nitelikli mezunlar yetiştirmek, kurumsal kapasiteyi geliştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgesel ekonomik gelişim için yerel kalkınma paydaşları ile işbirliklerini güçlendirerek sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı hizmetlerini artırmak. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ve gerçekleştireceğimiz yeni faaliyetler ile yeni stratejik planımızda belirlenen üçüncü nesil bir araştırma üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

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