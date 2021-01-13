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Van'da koronavirüs aşı odaları hazır; 11 bin 700 sağlık çalışanı aşılanacak

DHA

Van'da koronavirüs aşı odaları hazır; 11 bin 700 sağlık çalışanı aşılanacak


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den getirilen aşıların uygulanması için tüm kamu hastaneleri ile özel hastanelerde 90 'Aşı uygulama Odası' oluşturuldu. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanacak aşılar, İl Sağlık Müdürlüğü depolarında bekletiliyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kamuda, üniversitede ve özel sektörde 11 bin 700 sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "Bu aşılama çalışmaları için 180 hemşire, 35 hekim ayrıca bütün aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel görevlendirildi" dedi.
Koronavirüs aşılarının Çin´den Türkiye´ye getirilmesiyle beraber Van'daki tüm kamu hastaneleri ve özel hastanelerde aşı odaları hazırlandı. Bu kapsamda, kentte 90 aşı odası oluşturuldu. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi, aile sağlığı merkezleri ve diğer özel hastanelerde aşı odaları hazır hale getirilirken, randevu sistemiyle çalışılacağı belirtildi. Van'da ilk olarak kamuda, üniversitede ve özel sektörde çalışan 11 bin 700 sağlıkçıya aşı yapılacak. Aşı odalarında oluşabilecek yan etki ve alerjilere karşı müdahale ekipmanı da hazır bulundurulacak. Aşılar, İl Sağlık Müdürlüğü depolarında bekletiliyor.
SAAT 08.30'DAN 24.00'E KADAR AŞILAMA YAPILACAK
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, aşı için odaların hazır hale getirildiği Bölge Eğim Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Vali Bilmez, aşıların Sağlık Müdürlüğü bünyesinde özel yerlerde muhafaza edildiğini belirterek, "'Aşı geldi, geliyor' nihayetinde son aşamaya geldik. Aşı ilimize geldi. Aşı için gerekli bütün hazırlıklar yapıldı. İlk etapta sağlık çalışanları aşılanacak. İlimizde kamuda, üniversitede ve özel sektörde çalışan 11 bin 700 sağlık çalışanı mevcut. Bunların aşılanması için hastane büyüklüğü ve personel sayısına göre 90 adet aşı odası hazırlandı. Ayrıca aşı çalışması sabah saat 08.30'dan gece saat 24.00'e kadar devam edecek. Bu aşılama çalışmaları için 180 hemşire, 35 hekim ayrıca bütün aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel de görevlendirildi. Aşı yapılabileceğine dair Sağlık Bakanlığı´ndan bize talimat geldiği andan itibaren ilk etapta inşallah bütün sağlık çalışanlarımızı aşılayabilecek kadar hazırlıklarımız var. Bütün arkadaşlarımız gerekli hazırlıklarını yaptılar. Hem merkezde hem ilçelerimizde hem kamuda hem özelde bütün hazırlıklar yapıldı" dedi.
`VAN, ŞU AN EN İYİ İLLERDEN´
Vali Bilmez, aşı ile ilgili gerekli tüm hazırlıkları yapan Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimi ve ekiplere teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Covid süresince ilimiz o bulaşıcı hastalığa karşı alınan tedbirler sayesinde genellikle son birkaç aydır en iyi illerden biri. Bunun için sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İyi ki varlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bu süreci en iyi yöneten illerden biri biz olacağız. Alınan tedbirlere aynen devam etmemiz lazım. Maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyetlerimizi sürdüreceğiz. Aşılama ile birlikte önümüzdeki bahar ile birlikte daha rahat bir dönemi her birlikte yaşayacağız. Şu an hastanelerdeki doluluk oranımız oldukça düştü. Bunun için de ayrıca sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımız da bu dönemde çok duyarlı davrandı. Mecbur olmadıkça hastaneye gelmedi veya şüpheli durumlarda kriz merkezimizle temasa geçerek tedavilerini evde yaptırdı. Numunesi evde alındı ve doktor tavsiyelerine ciddi anlamda uyuldu. Bunun için de Van halkına teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde güvenlik kuvvetlerimiz de polisimiz, jandarmamız onlar da sahada ciddi denetimler yaptı. İmam arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz de gönüllü olarak denetim gruplarında görev aldılar. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah hem ilimiz hem ülkemiz hem bütün insanlık bu bulaşıcı hastalıktan bir an önce kurtulur.  Allah hastalarımıza şifa versin. Diğer vatandaşlarımıza da inşallah peyderpey aşılar geldikçe aşılama yapılacak. Sağlık çalışanlarımızın da merkezi sistemden randevu alması lazım. Şu an sağlık çalışanlarımıza yetecek kadar aşılarımız geldi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devamı da gelecek. Aşı için de Sağlık Bakanlığı´mızdan talimat bekliyoruz." 
Vali Bilmez, daha sonra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile birlikte aşı odalarını gezip, bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2021-01-13 17:52:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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