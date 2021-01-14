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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASRİAD’dan oda başkanlarına ziyaret

İHA

ASRİAD’dan oda başkanlarına ziyaret

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Başkanı Memet Aslan’ı ziyaret etti.
Kentin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında ziyaretlerine devam eden ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, Van İş Geliştirme Başkanı H. İbrahim Karatekin ile birlikte ilk olarak Van TSO Başkanı Necdet Takva’yı ziyaret etti. Yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Van’ın ekonomik gidişatı üzerine istişarelerde bulunuldu. Van’ın en önemli gündem konusu olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın ele alındığı ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
Daha sonra Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’ı ziyaret eden Başkan Han, derneğin faaliyetleri ve yapılacak projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olmasından dolayı esnafın yaşadığı sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Han, ayrıca ASRİAD’ın OSB’de yapmayı planladığı yatırım konusunda Başkan Aslan’ı bilgilendirdi. Ziyaretlerle ilgili kısa bir açıklamada bulunan Han, "İlimizin mevcut sorunlarına çözüm üretmek ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili kurum ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda bugün hem Van TSO’yu hem Van OSB’yi ziyaret ettik. Oldukça samimi geçen ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunduk. İstihdam ve işsizlik konusunda yeni çalışmalar istişare edildi. Bu çerçevede bizleri en güzel şekilde ağırlamalarından dolayı Van TSO Başkanı Necdet Takva ve Van OSB Başkan Memet Aslan’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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