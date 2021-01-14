Başkan Geylani’den engelli ailelere ziyaret

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve AK Parti Tatvan Kadın Kolları Başkanı Ayşe Altıok ile birlikte Tatvan ilçe merkezinde bulunan 6 engelli ailesini ziyaret etti.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaretlerde ailelerin istek ve sıkıntılarını da dinlendi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler teşekkürlerini iletti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Her fırsatta engelli vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. AK Parti İlçe Başkanımız ve Kadın Kolları Başkanımız ile birlikte evlerinde engelli bulunan 6 ailemizi ziyaret ettik. Bizlerde her zaman olduğu gibi milletimizin emrindeyiz. Devletimizin verdiği imkanlar dışında bizde imkanlarımızla ailelere elimizden gelen desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimize Rabbim sağlıklı uzum ömürler versin diyorum. Engelli vatandaşların sahiplenilmesi ve yaşamın her alanına kazandırılmasını sağlamak hem yüce dinimiz İslam'ın hem de kültürümüzün gereğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm sorun ve sıkıntılarını çözmede kardeşlerimizin yanında olacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

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