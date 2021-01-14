Van TSO: “Dua, rızık kapısıdır”

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Kapıköy Gümrük Kapısı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, “Toplumsal inancımızın gereği tüm sıkıntılı zamanlarımızda, yakarışlarımızın en önemli ifadesi olan dualarımızla; ‘Allah’ım bela, musibet ve yeisse karşı nefsimizi koru ve bize hayırlı bir kapı aç’ diye Yaradan’a sığınırız. Mart ayından bu yana kapalı olan Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın şehrimiz ekonomisinde meydana getirdiği tahribatın büyüklüğü hepimizce bilinmektedir. Talebimiz ivedilikle pandemi kuralları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınarak Kapıköy’ün açılması ve ülkemizin diğer kara sınırlarındaki mevcut fiili durumun aynı şekilde ilimiz ve bölgemizde hayata geçirilmesi yönündedir. Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle büyük yıkıma uğrayan kent ekonomisini ayağa kaldırmak için Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz tarafından, ‘Kapıköy’de dua etmeliyiz’ çağrısı yapılmıştır. Bu iyi niyetli ve inançlı yaklaşıma itikatsızlık, sıradanlık ve inançsızlıkla karşılık verme çabasında olanları temel inancımızın gereği yine Allah’a havale ediyoruz. Bu insanların şehrimizde söz sahibi olmak isterken, yıkan, ayrıştıran ve ötekileştiren bir tavır sergilemelerini Van TSO Yönetim Kurulu olarak kınıyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, hangi yönetim kurulu üyemizden gelirse gelsin, iyi niyetli tüm gayret ve çabaları destekleme kararlığımız sürecektir. Bu çerçevede Cuma günü ‘rızık kapısı arayışımıza’ karşılık gelen etkinliğimiz her türlü sabote etme çabasına rağmen gerçekleşecektir” denildi.

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