Başkale’de 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 50 kilogram Afyon sakızı ve 12 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi’nde operasyon icra edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonda, arazide 50 kilogram Afyon sakızı ve 12 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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