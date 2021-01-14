Van'da arazide 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama faaliyetinde 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'de uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, belirlenen adresteki bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda arazide 50 kilo afyon sakızı ve 12 kilo metamfetamin ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-14 11:45:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.