Van’da 2020 yılındaki trafik kazalarının bilançosu Bin 140 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 136 kişi yaralandı 2020 yılında 104 bin 1 kişiye 43 milyon 675 bin 555 lira cezai işlem uygulandı

Van’da 2020 yılında meydana gelen bin 140 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 136 kişi de yaralandı.

Van’da 2020 yılında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 8'i ölümlü, bin 132’de yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 2019 yılında meydana gelen 11 ölümlü trafik kazasında 33 kişi hayatını kaybederken, bin 411 yaralamalı kazada ise 3 bin 42 kişi yaralandı. Artırılan tedbirler kapsamında 2020 yılında kazalar ve ölüm oranlarının azaldığı görülürken meydana gelen 8 ölümlü trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, bin 132 yaralamalı trafik kazasında ise 2 bin 136 kişi yaralandı.



“2020 yılında il genelinde 104 bin 1 kişiye toplam 43 milyon 675 bin trafik cezası kesildi”

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde yıl içerisinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 2019 yılında 73 bin 170 kişiye 30 milyon 728 bin 806 lira ceza kesilirken, 2020 yılında ise bu oranlarda artış gözlenirken 104 bin 1 kişiye 43 milyon 675 bin 555 lira cezai işlem uygulandı.

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