Van polisinden anlamlı proje EBA ve ZOOM üzerinden öğrencilerle bir araya gelen polisler, korona virüs salgınını en aza indirmeyi hedefliyor

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, EBA üzerinden korona virüs salgını hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dünya genelini etkileyen korona virüs yayılımını en aza indirmek amacıyla Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe milli eğitim müdürlükleri ile koordineli olarak EBA veya ZOOM üzerinden öğrenci ve aileleri bilgilendiriyor. Bu çerçevede Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte EBA üzerinden öğrencilerle bir araya gelen ekipler, özellikle korona virüs pandemisi ile mücadelede üç altın kurala değindi. Öğrencilere önemli bilgilendirmede bulunan ekipler, öğrencilerden ailelerini de kurallara uyması için uyarılarda bulunmalarını istedi. Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Caner Seyrek, “Amacımız virüs yayılımını en aza indirmek için bir öğrenciden bir aileye, bir aileden bir mahalleye ve bir mahalleden tüm Van sınırlarında yaşayan bireylere temassız bir şekilde ulaşmaktır. Öğrencilerimize sorumluluk projesi vererek hazırladığımız el broşürlerini çocuklar üzerinden ailelere iletmemizdir. Burada çocuklarımıza düşen görev, gönderilen broşürleri ailelere tek tek anlatarak, ailelerin dışarıya çıktıkları zaman kurallara uyması noktasında uyarılarda bulunmalarıdır. Bu sayede temassız bir şekilde hazırlanan broşürler Van’da yaşayan bütün vatandaşlarımıza iletilmiş olacak ayrıca doğaya bu şekilde katkı sağlamış olacağız” dedi.

Tuşba, İpekyolu ve Edremit milli eğitim müdürlükleri ile koordineli olarak EBA veya ZOOM programı üzerinden öğrencilere korona virüs pandemisi ile alakalı üç altın kuralın hatırlatıldığını vurgulayan Seyrek, “Maske, mesafe ve temizlik konularını vurguladık. Daha sonra ise genel güvenlik tedbirleri, yabancı kişilerden bir şeyler alınmayacağı, interneti nasıl kullanacağı konularında genel bilgilendirme yaptık. Tamamıyla sohbet havasında oldu. Bugün ilk giriştiğimiz bu projenin geri dönüşümünün olacağını düşünüyoruz. En büyük geri dönüşümü, doğaya sunacağımız katkı ve Van sınırları içerisinde yaşayan en ücra köşedeki vatandaşa bile bu sayede ulaşmamızdır” ifadelerini kullandı.

20202021 eğitim öğretim yılı boyunca merkez ilçelerdeki ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin seviyelerine uygun genel güvenlik tedbirlerinin anlatıldığını dile getiren Seyrek, “Çocuklarımızın suçtan zarar görmesini engellemek, polisöğrenci kaynaşmasının sağlanması, polise karşı bakış açısının olumlu yönde değişmesi amacıyla dijital platform üzerinden bilgilendirme faaliyetleri yapılması planlanmaktadır” diye konuştu.

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