Tuşba Belediyesinden gazetecilere ‘10 Ocak’ jesti

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Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına hediye paketi verildi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarının gününü kutladı.

Tebrik mesajının da yer aldığı hediye paketini teslim alan gazeteciler, duyarlılığından dolayı Başkan Akman’a teşekkür ettiler.

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