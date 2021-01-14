113 kilo eroinle ilgili 4 şahsa 22,5 yıla kadar hapis istemi

Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 113 kilo 350 gram eroinle ilgili 4 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2'si tutuklu 4 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar D.G., İ.H.T. ile haklarında yakalama kararı bulunan F.G. ve K.E.'nin "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmaları istendi. Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent üzerinden yurt dışına veya batı illerine kargo yoluyla gönderilen uyuşturucu maddelerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğüne yer verilen iddianamede, 15 Haziran 2020'de kentte faaliyet yürüten kargo firması aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek istenen kolilerde daralı 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildiği, Başsavcılığın talimatı üzerine kargo gönderisinin gönderici ve alıcıların yakalanabilmesi için orijinal haliyle gönderilmesinin istendiği aktarıldı.

İddianamede; sanıklardan D.G. ile kargo aracının sürücüsünün İstanbul'da, İ.H.T.'nin Van'da yakalandığı, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ise el konulduğu ifade edildi. Sanık D.G.'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği dilekçede, İstanbul ve Van'da depolarının bulunduğunu, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari illerine sürekli malzeme gönderdiğini, depoları da bu amaçla kullandığını bildirdi. Kuaförde tanıştığı sanık K.E.'nin kendisine "Elimde biraz malzeme var, senin dükkan malzemelerinin arasına koyup İstanbul'da bana teslim edersen sana 250 bin lira vereceğim" dediğini kaydeden D.G., ilk başta kabul etmediğini, K.E.'nin konuşmaları sonucu ikna olduğunu beyan etti. Korona virüs kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle mart ayında yapılacak sevkiyatın ertelendiğini söyleyen D.G., uyuşturucuyu İstanbul'da depoya indirdikleri sırada yakalandıklarını dile getirdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve niteliği, ele geçiriliş miktarı değerlendirildiğinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek atılı "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçunu işledikleri vurgulanan iddianamede, bu nedenle ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları talep edildi.

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