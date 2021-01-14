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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Maske Üretim Merkezinden YYÜ’ye maske desteği

İHA

Tuşba Maske Üretim Merkezinden YYÜ’ye maske desteği

Van’ın Tuşba Kaymakamlığı desteğiyle Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı Maske Üretim Merkezi tarafından Dünya Sağlıkçılar Günü nedeniyle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine 5 bin maske teslim edildi.
YYÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden'in makam odasında düzenlenen teslim törenine, Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yaviç, Maske Üretim Merkezi sorumlusu Cemile Soysal ve kursiyerler katıldı. Anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden YYÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, “Hem ülke hem de dünya insanları olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda birçok şeyden fedakârlık ettik. Bizler genelde kişisel fedakârlıklarla bugünleri atlatmaya çalışıyoruz. Sizlere de bu anlamlı günde bizleri unutmayarak üretmiş olduğunuz maskeleri bizlere ve çalışanlarımıza destek amaçlı getirdiğiniz için teşekkürlerimi bir borç bilirim” dedi.
Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ise “Her zaman bizlerin sağlığı için koşturan bu insanlara bir günle ya da sadece bir mesaj atıp kutlamakla değil, yapmamız gereken görevlerimizi de yaparak yardımcı olmalı ve minnetimizi bu şekilde ifade etmeliyiz. Bizler de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Maske Üretim Merkezimiz tarafından üretilen maskelerimizi ve sağlık çalışanları için üretilen koruyucu kıyafetleri, Dünya Sağlıkçılar Günü'nde sağlıkçılarımızı yalnız bırakmamak babında bir teşekkür mahiyetinde kendilerine sürpriz yaparak üretimimiz olan 5 bin maskemizi teslim ettik” ifadelerini kullandı.
Maske Üretim Merkezi tarafından üretilen maskeler. YYÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden'e teslim edildikten sonra hastanede tedavi gören vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı. Ayrıca sağlık çalışanları için üretilen koruyucu kıyafetlerden de numuneler tanıtıldı.

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