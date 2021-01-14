GN Software’den öğrencilere tablet ve internet desteği

Van’da hizmet veren GN Software, örnek bir çalışmaya imza atarak öğrencilere tablet ve internet desteğinde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi tüm sektörleri olduğu gibi eğitim sektörünü de olumsuz etkiledi. Özellikle bu zor süreçte uzaktan eğitim alan öğrencilere katkı sunmak için çalışma başlattıklarını ifade eden GN Software Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Sezer, uzaktan eğitim alan öğrencilere internet ve tablet hediye ettiklerini belirtti. Öğrencileri, bu dönemde en çok ihtiyacı olan internet ve tablete kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Sezer, “Ülkemizde yaşanan pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçen öğrencilerin internet ve tablet ihtiyaçlarının olduğunu öğrendik. Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ile görüşerek 465 öğrenciye internet, 20 öğrenciye de tablet hediye edebileceğimizi ilettik. Onlar da bu isteğimizi anlayışla karşılayıp, talebimizi kabul etti. Biz de hediyeleri hazırlayıp kendilerine ulaştırdık. İmkanlarımız doğrultusunda verdiğimiz bu desteğin bütün iş dünyasına örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bundan sonra da bu tür desteklerinin olacağını dile getiren Sezer, “İstiyoruz ki; yavrularımız eğitimlerinden geri kalmasın. İçlerinden doktor, öğretmen, bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar ve grafikerler çıksın ve başka insanların hayatlarına dokunsun” ifadelerini kullandı.

İnternet ve tablet sahibi olan öğrenciler de, GN Software Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Sezer başta olmak üzere firma yetkilileri ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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