Çaldıran’da kış ortasında bahar temizliği

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Van’ın Çaldıran ilçesinde kış mevsimde havaların güzel gitmesiyle temizlik çalışması başlattı.

İlk kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 39 derecenin altına kadar düştüğü ve yolların kapandığı Çaldıran ilçesinde son bir haftadır adeta bahar havası yaşanıyor. Havanın güzel gitmesini fırsat bilen Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eriyen kar sularının çarşı merkezinde yaya trafiğini engellememesi için temizlik çalışması başlattı.

Kış ortasında son bir haftadır bahardan kalma günlerin yaşandığını belirten Belediye Başkan Şefik Ensari, sıcak havaları fırsata çevirerek çarşı merkezinde genel temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Başkan Ensari, “İlçemiz 2050 rakımlı Türkiye’nin en soğuk ve kar yağışının yaşandığı bir yerleşim yeridir. İlçemizde ilk kar yağışının ardından kapanan yollarımızı ulaşıma açarak olası buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizde hava sıcaklığı geceleri eksi 39 derecelere kadar düşerken, gündüzleri ise eksi 15 derecedir. Ancak son bir haftadır bu mevsimde alışık olmadığımız bahardan kalan günleri yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları bir anda eksiden artılara çıkmasıyla birlikte yağan karların erimesine neden oldu. Haliyle çarşı merkezinde eriyen kar, su birikintilerine neden oldu. Çaldıran Belediyesi olarak havanın sıcak oluşunu fırsata çevirerek genel çevre temizliği yaparak biriken su birikintilerinin akıntısını sağlayarak yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyoruz” dedi.

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