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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saadet Partisinden VOTAŞ’a ziyaret

İHA

Saadet Partisinden VOTAŞ’a ziyaret

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, beraberindeki İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aşık Akbaş ve İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce'yle Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş.’yi (VOTAŞ) ziyaret etti.
Ziyarette konuşan VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Abi, VOTAŞ’ı Van Büyükşehir Belediyesinden devraldıktan sonra et, süt fiyatlarının düşük, yem fiyatlarının ise yüksek olması nedeniyle tarımsal üretime yöneldiklerini ve arpa, yonca, karpuz üreterek ciddi kar elde etmeye başladıklarını belirtti. Ayrıca 23 bin adet elma, bin 500 adet nektarin ve 500 adet erik ağacı diktiklerini dile getiren Abi, sadece elmadan gelecek bir iki yıl içerisinde ciddi miktarda gelir elde etmeye hedeflediklerini kaydetti.
Bugüne kadar Ziraat Bankasına olan kredi borçlarını düzenli ödediklerini söyleyen Abi, Van Büyükşehir Belediyesine olan borcun Van Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan Van Asya Şirketine ait olduğunu belirtti. VOTAŞ'ın çok daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Abi, tarımsal hayvansal üretime yatırım yapacak olan firma ya da şahıslara da kapılarının açık olduğunu kaydetti.
Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan da, VOTAŞ'ın Türkiye'nin en iyi konuma sahip işletmesi olduğunu, buna rağmen kuruluşundan bu yana istenilen noktaya gelmediğini belirtti. Şirketin şu anda da yine Van’ın gündemine meşgul eden başlıca konular arasında yer aldığını söyleyen İlhan, şirketin mevcut durumu hakkında bilgi almak amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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