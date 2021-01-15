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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş’te günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek

İHA

Erciş’te günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek

Van’ın Erciş ilçesinde yardıma muhtaç aileler için günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkarılıyor.
Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay bünyesinde hizmet veren Erciş Aşevi, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin yemek ihtiyacını karşılıyor. Hijyenik ortamlarda üretilen yemekler, aşevi araçları tarafından ailelerin evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, sosyal devlet anlayışıyla ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ettiklerini söyledi. Mehmetbeyoğlu, “Kaymakamlığımız tarafından kurulan ve Kızılayın da destekleriyle gücüne güç katan Erciş Aşevimiz, günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkarmaktadır. Vakfımız ve Kızılay aracılığıyla tespit ettiğimiz 195 ailemize 2 öğün yetebilecek şekilde bu yemekleri ulaştırmaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda aç ve açıkta hiçbir vatandaşımızın kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda fedakârca çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımıza ve desteklerinden dolayı Kızılay Erciş Şubesi gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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