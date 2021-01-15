Başkale’de kar yağışı

Van’ın Başkale ilçesinde sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. 43 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı ilçede yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Sabah güne karla uyanan Başkaleliler, kar yağışının sevincini yaşarken, Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yüksek kesimlerde 20, ilçe merkezinde ise 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışı 43 yerleşim yerinin yolunu da ulaşıma kapattı.

İlçede esnaflık yapan Hacı İbrahim Aydın, yağışların kuraklık için iyi olacağını belirterek, “Ülkemizde bu yıl biraz kuraklık var. Allah’ın izniyle kuraklık olmayacak. Yağışlar yağacak, yağıyor artık. Bizim memlekette genelde yağışlar bu aydan itibaren oluyor. Allah’ın izniyle yağışlar çok olacak, kuraklık olmayacak. Su hayattır su olmazsa hayat olmaz. Kar yağışına alışığız, yağmayınca özlüyoruz” diye konuştu.

Geçmiş yıllara göre kar yağışının daha az olduğunu söyleyen Sedat Teymur ise “Bu sene fazla kar gelmedi. Kuraklık oldu. Kar yağışından dolayı çok sevindik. Allah’a şükürler olsun. Daha çok yağmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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