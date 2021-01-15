Erciş'te belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere 2 öğün sıcak yemek



Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)VAN'ın Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi 195 aileye günlük iki öğün, 3 çeşit sıcak yemek veriyor. İlçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Türk Kızılayı Erciş Şubesi bünyesinde hizmet veren aşevinden hijyenik ortamlarda üretilen yemekler, araçlarla ailelerin evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor.

Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi 195 aileye günlük 2 öğün 3 çeşit yemek veriyor. Aşevinde hazırlanan yemekler gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Türk Kızılayı Erciş Şubesi bünyesinde hizmet veren aşevinden hijyenik ortamlarda üretilen yemekler, belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Yemek miktarı da birey sayısına göre muhtaç ailelere sunuluyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, aşevinden hijyenik ortamda yapılan yemeklerin ailelere tespim edildiğini belirterek,"Kaymakamlığımız tarafından kurulan ve Kızılay´ın da destekleriyle gücüne güç katan Erciş aşevimiz, günlük 1000 kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkarmaktadır. Vakfımız ve Kızılay aracılığıyla tespit ettiğimiz 195 ailemize 2 öğün yetebilecek şekilde bu yemekleri ulaştırmaktayız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın çizdiği yolda aç ve açıkta hiçbir vatandaşımız kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda fedakarca çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımıza ve desteklerinden dolayı Kızılay Erciş Şubesi gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum" dedi

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-01-15 12:38:23



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