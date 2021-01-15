Avcılar, DKMP ekipleri tarafından kontrol edildi

"İlaç değil, koronavirüsün kendisi kalp krizi yaratabilir"

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Erciş ilçesi Çelebibağı ile Muradiye ilçesi Bendimahi sulak alanlarında avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.