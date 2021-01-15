Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılarına müjde

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde bulunan iş yerlerine kira kolaylığı sağladı. Belediye meclisin aldığı kararla iş yerleri kapanan kiracılarından 6 ay kira alınmayacak, faaliyeti devam eden kiracılarına ise yüzde 50 indirim yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında toplanan belediye meclisi, kendi kiracılarıyla ilgili önemli kararlar aldı. Meclis, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca iş yerleri kapanan kiracılarından 01.01.2021 tarihinden itibaren 6 ay boyunca kira almayacak. Yine bu kapsamda iş yerleri çalıştığı halde sıkıntılı günler yaşayan kiracısını da düşünerek yine 6 ay boyunca yüzde 50 kira indirimi yapacak.

Ancak kiracıların bu haklardan yararlanabilmesi için belediyeye kira borçlarının olmaması ya da 7256 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyeye olan borçlarını yapılandırmaları gerekirken, yapılandırma sonrası taksitlerin ödenmemesi durumunda ise kira affı ve ertelemenin durdurulacağı belirtildi.

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