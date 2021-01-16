Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor



VAN, (DHA)VAN'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu kapalı olan 52 yerleşim biriminde çalışma yaptığı belirtildi.

Van'ın Başkale, Gürpınar, Çatak, Çaldıran, Gevaş ve Bahçesaray ilçelerinde dün etkili olan kar yağışının ardından 16 mahalle ve 36 mezranın yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kırsal bölgelerde yol açma çalışması başlatıldı. Çalışmaların Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı´na bağlı karla mücadele ekipleri tarafından sürdürüldüğü ve kapalı olan yolların en kısa zamanda ulaşıma açılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van

2021-01-16 15:49:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.