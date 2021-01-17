Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Şırnak ekibini mağlup etti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 12. karşılaşmasında kendi evinde 73 Şırnak Belediyesini 30'lık net skorla mağlup ederek ligde 11. galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liderliğini sürdürüyor. Koçlar Emrah Eker ve Necip Arman yönetiminde maça çıkan kırmızı siyahlılar, sezonun 12. hafta müsabakasında kendi sahasında 73 Şırnak Belediyesi Kadın Voleybol Takımını konuk etti. Aldığı üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya tam moralli çıkan Vanlı kızlar, zorlu geçen ilk seti 2521 kazandı. İkinci sette biraz daha kontrollü bir oyun ortaya koyan filenin Vanlı sultanları 2519'luk skorla durumu 20 yaptı. Son sette de rahat bir mücadele sergileyen Van ekibi, 2518'lik skorla parkeden 30'la ayrıldı.

Ligde 11 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Vanlı kızlar, liderliğini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.