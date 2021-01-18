Yaralı kedinin iyileşmesi için 3 gün başında bekledi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kedinin iyileşmesi için 3 gün başında bekledi 

DHA

Yaralı kedinin iyileşmesi için 3 gün başında bekledi 


Barış KUL/ERCİŞ, (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Sinan Ağlar (41), yol kenarında yaralı halde bulduğu kediyi, kentteki özel bir klinikte 750 TL'ye tedavi ettirdi. 3 gün boyunca kedinin başından ayrılmayıp, iyileşmesini bekleyen Ağlar, farklı göz renklerine sahip kediye 'Şanslı' ismini verdi ve hayvanı sahiplendi. Ağar, herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi
Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 30 Temmuz 2020'de otomobiliyle gezintiye çıkan Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Sinan Ağlar, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki VanAğrı yolu kenarında bir kedinin ağır yaralı halde yattığını görünce hemen otomobilini durdurarak yardıma koştu. Ağlar, vücudunda derin diş izleri bulunan kediyi alarak 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van'daki özel bir kliniğe ulaştırdı. Yaralı Van kedisi, 2,5 saat süren ameliyatın ardından tedaviye alındı. Ağlar da 3 gün boyunca iyileşmesi için kedinin başında bekledi. Sırt ve karın bölgesine 44 dikiş atılan kedi iyileşince, Ağlar evine götürüldü.
KEDİYE 'ŞANSLI' İSMİNİ VERDİ
Ağlar, farklı göz renkleri olan kediye 'Şanslı' ismi verdi. 6 aydır özenle bakıldığı için yaraları tamamen iyileşen Şanslı, evin de neşesi oldu. Erciş'te yalnız yaşadığını, zaman zaman kedisi ile birlikte Van merkezde yaşayan annesinin ve babasını yanına gittiğini anlatan Ağlar, annesinin özellikle kediyi çok sevdiğini söyledi. Hayvanlar konusunda herkesin duyarlı olmasını gerektiğini belirten Ağlar, "6 ay önce yolda ağır yaralı bir halde bulduğum kedi sanki patilerini kaldırıp ona yardım etmemi istiyordu. Ben de bu durumdan çok etkilenip, kediyi arabama alıp, ilçeye 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van'da özel bir kliniğe götürdüm. Kediye hemen operasyon yapıldı ve yaralı bölgesine 44 dikiş atıldı. Kedinin kendisine gelmesi için 3 gün başında bekledim. Kendine gelince de alıp eve getirdim. 'Şanslı' ismini verdiğimiz kedimiz, bize çok alıştı. Eve gelince hemen gelip kucağıma oturuyor. Aradan 6 ay geçti ve Şanslı'nın yaralarından eser kalmadı. Şu an sapasağlam ve çok sağlıklı. Benimle oyun oynuyor, maskaralık yapıyor. Bu olay haber olunca çok güzel tepkiler aldık. Öğrencilerime güzel bir örnek oldu. Öğrencilerim, başta kediler olmak üzere bütün hayvanlara yardımcı olmaya başladı. Ben de bu konuyla ilgili inanın çok mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-01-18 08:40:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpekyolu Belediyesi konserlerle moral aşılıyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi konserlerle moral aşılıyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Şırnak ekibini mağlup etti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ...
Van caddeleri sessizliğini kuruyor
YEREL HABERLER Van caddeleri sessizliğini kuruyor
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
İpekyolu Belediyesinden online satranç turnuvası
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden online satranç turnuvası
Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları ...
Edremit’te 'Maskematik' dönemi
YEREL HABERLER Edremit’te 'Maskematik' dönemi
Vanspor FK. 3 oyuncuyu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Vanspor FK. 3 oyuncuyu renklerine bağladı
Başkan Berge’den Vali Bilmez’e teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Vali Bilmez’e teşekkür
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
'Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda rehber olacağız'
YEREL HABERLER 'Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda ...
Edremit’te 'Maskematik' dönemi
YEREL HABERLER Edremit’te 'Maskematik' dönemi
Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda karla mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda karla mücadelesini ...
Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu açılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Van'da karla mücadele; 52 yerleşim yerinin yolu ...
Van’da 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da kısıtlamanın 6’ıncı haftasında kurallara uyuluyor
YEREL HABERLER Van’da kısıtlamanın 6’ıncı haftasında kurallara ...
Van'da baraj gölü dondu
YEREL HABERLER Van'da baraj gölü dondu