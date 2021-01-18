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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısı

İHA

Meteorolojiden fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtilerek, “Yağışların Bitlis, Hakkari, Muş ve Van ilinin güneyinde aralıklı olarak yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (4070 km/sa), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (7090 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş’ta 3, Van’da 5, Bitlis ve Hakkâri’de ise 2 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (4070 km/sa) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (7090 km/sa) beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bitlis, Muş, Hakkari ve Van ilinin güneyinde görülecek olan kar yağışının aralıklı olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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