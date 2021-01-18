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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi ilk veri merkezini kurdu

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi ilk veri merkezini kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, kurumun ilk veri merkezini tamamlayarak hizmete açtı.
Kurumun ve vatandaşların dijital verilerinin korunması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumun ilk ISO 27001 standartlarına uygun veri merkezini hizmete soktu. Uzun yıllar kurumun ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olan sistem, çevre dostu gelişmiş endüstriyel iklimlendirme sistemi ile minimum düzeyde elektrik harcıyor. İki farklı UPS ile enerji sağlanan merkez, kurumun tüm sunucu, NVR ve Network sistemlerinin ideal sıcaklıkta kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Aynı zamanda Gigabit hızlara ulaşan yedekli metro hatları ile elektronik hizmetlerde hızlı erişim imkanı verecek.
Ayrıca sunucu sistemlerinin kapasiteleri 2 katına çıkarılırken, veri güvenliği sağlamak adına tüm sunucu sistemleri Culster (Anlık Yedekli) çalışabilir şekilde ve afet senaryoları planlandı. Sistemde veriler yedeğin yedeği olacak şekilde NAS sunucularına anlık olarak kopyalanmakta ve veri kaybını imkânsız hale getirecek şekilde tasarlandı. Sunucu ve network güvenliği ile ünlü Fortinet firmasının en güncel firewall cihazları ve kurumun kendi imkânları ile geliştirdiği özel güvenlik yazılımları sağlandı. Sanallaştırma uygulamaları ile fiziksel sunucu yatırım maliyetleri de en aza indirildi.
8 adet 42 U kabini içinde barındırabilen merkez, kurumda bulunan tüm otomasyon yazılımları, kurumsal web sitesi, web tabanlı uygulamalar, eposta sunucuları, kurum ve vatandaş verileri yeni veri merkezde standartlara uygun şekilde güvenle depolayacak. Van Büyükşehir Belediyesi, kurum ve vatandaş verilerini en güvenli sistem ve ortamlarda saklamak için yeni güncel tüm teknolojik gelişmeleri de takip etmekte ve uygulamaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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