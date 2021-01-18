Batı’da kar çilesi, Van’da yalancı bahar sefası

Van'da Ocak ayına rağmen yerde kar olmaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar yalancı baharı yaşadı.

Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğü Van’ın güney ilçeleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken, Van Gölü kıyısındaki merkez ilçelerde vatandaşlar sahilde gezip güneşli havanın tadını çıkardı. İstanbul başta olmak üzere Batı illeri yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, Vanlılar Ocak ayında güneşin yüzünü göstermesiyle yalancı baharı yaşadı. Edremit sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekerek güneşli günün tadını çıkardı.

İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, daha önceki yıllarda Ocak ayında yoğun kar yağışı olduğunu hatırlatarak, iklim değişikliğinden dolayı bugünlerde kar olmamasının endişe veren bir durum olduğunu belirtti.

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