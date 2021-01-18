Van Valiliği: Bölgede çığ olayı yok

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Valiliği akşam saatlerinde İran sınırındaki Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi'nde çığ düştüğü ve 9 kişinin altında kaldığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir" denildi.
Van Valiliği , akşam saatlerinde İran sınırında bulunan Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi'ne çığ düştüğü ve 9 kişinin çığ altında kaldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına, Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası'nın sınır bölgesinde çığ düştüğü, 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Van'dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir. Olayla ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2021-01-18 17:41:51
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