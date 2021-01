Muradiye Şelalesi çağlıyor

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)Van'ın Muradiye Şelalesi, bu yıl donmadı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten gürül gürül akan şelaleye, ziyaretçiler hayran kaldı. Ziyaretçilerden Nazlı Timur, her mevsim ayrı bir güzel olan Muradiye Şelalesi'nin doğası ve seyrine doyum olmayan manzarasıyla insanı kendine hayran bıraktığını söyledi.

Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, özellikle kış mevsiminde donmuş haliyle gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düştüğü ve her yılın ocak ayında tamamen donan şelale, bu yıl havaların sıcak olması nedeniyle buz tutmayıp, ilkbahar mevsimindeki gibi gürül gürül akmaya başladı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin gürül gürül akışı, ayrı bir güzellik sunarken, gelen ziyaretçiler şelalede hatıra fotoğrafı çekiyor.

MANZARASIYLA GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Şelaleye gelen Nazlı Timur, Muradiye Şelalesi'nin görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Yeşil alanı, doğası ve manzarasıyla Van'ın harika yerlerinden bir tanesi. Özellikle yaz aylarında vatandaşların piknik için geldikleri mekanlardan biri. Yazın ayrı, kışın da ayrı bir güzelliği var. Kışın donmuş haliyle görsel şölen sunuyor. Herkes çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla şelaleye gelip kartpostallık fotoğraflar çekiyor. Bu yıl havaların sıcak geçmesi nedeniyle şelale donmadı. Yaz aylarındaki gibi gürül gürül akıyor" dedi.

`MURADİYE ŞELALESİ'NDE HUZUR VAR´

Gaziantep´ten Muradiye Şelalesi'ni görmek için gelen Cafer Yıldırım ise, "Her yıl bu zamanlarda ben buraya gezmeye gelirim. Genellikle her yılın bu ayında şelale donuyordu. Güzel bir görselliği oluyordu. Bu yıl havalar sıcak gidiyor. Ama yine de görselliği çok güzel. Ailelerin gelip gezebileceği güzel yerlerden bir tanesi. Şelale, gürül gürül akıyor. Burada huzur var. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-01-19 08:09:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.