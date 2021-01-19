Çaldıran'da mandalar, Kaz Gölü'ndeki yosunlarla besleniyor



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının gündüzleri eksi 10, geceleri ise zaman zaman eksi 30 dereceye kadar düştüğü ilçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde mandaların, dondurucu soğuğa rağmen, Kaz Gölü'ne girerek yosunlarla beslenmesi ilginç görüntüler oluşturuyor.

Van ve çevresinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, bu yıl ise hava sıcaklığı gündüzleri eksi 10, geceleri ise zaman zaman eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşların kurutmak için dışarı astıkları elbise, kilimler ve ağaç dalları dondu. İlçeye bağlı 50 haneli Oruçlu Mahallesi'nde bulunan 150 manda da her gün beslenmek için Kaz Gölü'ne geliyor. Suya giren mandalar, gölün dibindeki yosunları yiyerek beslenirken, ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİNDE MANDA YETİŞTİRİYORLAR

Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Şirin Beyazsu, Çaldıran'ın Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Çaldıran'a bağlı Oruçlu Mahallesi'nde oturuyoruz. Manda besliyoruz. Bugün hava eksi 10 derece. Geceleri zaman zaman eksi 40 dereceyi bile buluyor. Soğuk havalarda mandaları bırakıyoruz Kaz Gölü'ne. Aşağı yukarı 2 kilometre kadar bir alana yayılıyorlar. Yosunla besleniyorlar. Köyümüzde 150 manda bulunuyor. Özellikle manda yoğurduna yoğun ilgi var" dedi.

Manda yetiştiriciliği yapan Sinan Beyazsu ise, "Mandalarımız var. Bu mandaları kışın suya salıyoruz. Suyun içindeki yosunları yiyorlar. Havalar sıcak olduğunda bırakıyoruz. Bazen havalar eksi 40 derece olunca göndermiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-01-19 08:25:31



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